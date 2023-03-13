С 20 марта будут судьбоносные изменения - Володина

Астролог Василиса Володина заявила, что Весам в начале марта нужно тщательно заняться своим здоровьем, так как это может плохо откликнуться на организме в целом. С деньгами будет напряженка, но зато в конце месяца ожидается сюрприз.

«С 20 марта, плюс-минус пара дней, ожидайте судьбоносных изменений. Они могут прийти в виде обыденных ситуаций, но в будущем принесут большие добрые события», - заявила она.

Володина при этом подчеркнула, что на Весов попытаются надавить близкие люди. Тут лучше отстраниться от ситуации - все равно ничего не докажете.

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