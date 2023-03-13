Какой знак станет счастлив в любви благодаря своей смелости: Володина — инициатива важна

В жизни Козерогов сейчас наступил такой период, когда они должны взять ответственность за свою жизнь. Только действия, инициатива и решительность помогут им добиться успеха, рассказала астролог Василиса Володина.

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Ни о каком везении и фортуне и речи быть не может, придется хорошенько потрудиться.

В любовной сфере тоже необходимо проявить инициативу, тогда вы найдете свою вторую половинку и улучшите старые отношения.

Астролог рекомендовала Козерогам устроить небольшой праздник для близких людей, а также побаловать их чем-то приятным.

Источник: rsute.ru.