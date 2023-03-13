Смена работы и профессии: невероятный поворот судьбы предсказала Володина одному знаку

Смена работы и профессии: невероятный поворот судьбы предсказала Володина одному знаку

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Эти люди должны действовать аккуратно.

Астролог Василиса Володина предсказала Тельцам значительные перемены. Вероятно, что эти люди найдут новую работу, не исключено, что даже поменяют свою профессию.

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Однако Тельцам нужно вести себя очень аккуратно и осторожно в новом трудовом коллективе. Необходимо быть рассудительными и внимательными, чтобы не наделать ошибок.

Удачными окажутся покупки, особенно бытового характера. Также могут порадовать друзья приятым общением и новостями.

Источник: rsute.ru.

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