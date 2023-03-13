Осторожно! Володина назвала самый конфликтный знак зодиака марта — не связывайтесь

Астролог Василиса Володина заявила, что у Львов в марте будет очень конфликтный период. Причем проблемы эти люди будут создавать себе сами. И лучший вариант — их обходить стороной. По крайней мере, в ближайшее время.

«Без шуток, Львов ждет довольно конфликтное время. И ваша самоуверенность способна дополнительно усиливать конфликты», — заявила она.

Володина подчеркнула, что чрезмерная активность Львов в марте чревата травматичными последствиями. Кроме того, есть шанс попросту все испортить.

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