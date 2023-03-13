Какому знаку зодиака категорически нельзя увольняться в марте — тотальное выгорание

Неделя с 14 по 20 марта — а это середина месяца — станет периодом испытаний для всех без исключения. Однако среди представителей зодиакального круга есть те, кому ни в коем случае нельзя увольняться: поспешные решения аукнутся и вскоре напомнят о себе.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Девы перестанут чувствовать удовлетворение от работы. Они столкнутся с выгоранием, а затем сделают ряд опрометчивых шагов.