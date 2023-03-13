Единственный знак зодиака, который «захлебнется» в неудачах — черная полоса до 20 марта

Неделя с 14 по 20 марта обещает стать напряженной для всех знаков зодиака. В опале окажутся Близнецы. Им будет сложнее, чем остальным. Вселенная испытает их на прочность. Они, можно сказать, «захлебнутся» в своих неудачах. Но есть одно но... Кое что поможет этому знаку зодиака остаться на плаву.
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Труднее всего будет Близнецам, ведь напряженный аспект проходит в их созвездии (квадратура Марса и Нептуна в знаке Близнецы).
Люди этого созвездия могут столкнуться с долгами, стать жертвой мошенников, а на работе все полетит в тартарары из-за завистников.
Что делать? Лучше всего залечь на дно в период с 14 по 20 марта. Провести это время с семьей и близкими. Если это невозможно, им стоит постараться стать как можно незаметнее на работе, игнорировать провокации и отказаться от любых действий с деньгами.
По материалам 7days