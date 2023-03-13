Единственный знак зодиака, который «захлебнется» в неудачах — черная полоса до 20 марта

Неделя с 14 по 20 марта обещает стать напряженной для всех знаков зодиака. В опале окажутся Близнецы. Им будет сложнее, чем остальным. Вселенная испытает их на прочность. Они, можно сказать, «захлебнутся» в своих неудачах. Но есть одно но... Кое что поможет этому знаку зодиака остаться на плаву.

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Труднее всего будет Близнецам, ведь напряженный аспект проходит в их созвездии (квадратура Марса и Нептуна в знаке Близнецы).

