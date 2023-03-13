Черная полоса на работе! Володина предрекла удары судьбы одному знаку зодиака

Астролог Василиса Володина заявила, что у Близнецов в марте будут запутанные ситуации на работе, из которых они вряд ли выберутся с выгодой для себя. Представителей этого созвездия могут ждать удары судьбы на карьерном фронте, поэтому надо запастись терпением.

«Если что-то происходящее в марте не поддается осмыслению — не тратьте слишком много сил, отпустите на время», — заявила она.

Володина подчеркнула, что с 19 марта у Близнецов наступит белая полоса. Сложности уйдут и придет, можно сказать, новая жизнь.

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