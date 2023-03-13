Черная полоса до 20 марта! Какой знак зодиака попадет в переплет — главный враг — их язык

Черная полоса до 20 марта! Какой знак зодиака попадет в переплет из-за гордыни

Гороскоп на март для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Астрологи советуют им совладать со своими эмоциями.

Неделя с 14 по 20 марта обещает стать напряженной во всех аспектах. Тяжело придется и Львам

Представители этого знака зодиака не смогут совладать со своей гордыней, а главным их врагом в опасный период будет их язык. Астрологи советуют Львам соблюдать субординацию.

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Кроме того, рожденным под этим созвездием стоит опасаться своих собственных желаний. Дело в том, что чувствами Львов управляет их же темное начало. Лучше всего будет провести этот период в полной тишине.

По материалам 7days

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