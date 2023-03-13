Черная полоса до 20 марта! Какой знак зодиака попадет в переплет — главный враг — их язык

Неделя с 14 по 20 марта обещает стать напряженной во всех аспектах. Тяжело придется и Львам.

Представители этого знака зодиака не смогут совладать со своей гордыней, а главным их врагом в опасный период будет их язык. Астрологи советуют Львам соблюдать субординацию.

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