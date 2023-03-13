Чего стоит опасаться Овнам с 14 по 20 марта — взвалят на плечи тяжелую ношу

Чего стоит опасаться Овнам с 14 по 20 марта - гороскоп

Гороскоп на март для знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Астрологи предостерегают этот знак зодиака от лишних забот.

Неделя с 14 по 20 марта обещает стать тревожной во многих смыслах. Череду удачных транзитов прервет квадратура Марса и Нептуна в знаке Близнецы. Это довольно напряженный аспект, который является покровителем обмана, интриг и темных желаний.

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Главная опасность для Овна таится в этот период в его самоуверенности. Представители этого созвездия могут неправильно расставить приоритеты. Таким образом, рожденные под этим знаком зодиака просто переоценят свои силы, взвалив на себя непосильную ношу.

Также есть вероятность, что в череде будничных дней Овны пропустят возможность осуществить главную мечту. Им также стоит избегать конфликтов со второй половиной. Главное — никуда не спешить.

По материалам 7days

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