Чего стоит опасаться Овнам с 14 по 20 марта — взвалят на плечи тяжелую ношу

Неделя с 14 по 20 марта обещает стать тревожной во многих смыслах. Череду удачных транзитов прервет квадратура Марса и Нептуна в знаке Близнецы. Это довольно напряженный аспект, который является покровителем обмана, интриг и темных желаний.

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Главная опасность для Овна таится в этот период в его самоуверенности. Представители этого созвездия могут неправильно расставить приоритеты. Таким образом, рожденные под этим знаком зодиака просто переоценят свои силы, взвалив на себя непосильную ношу.