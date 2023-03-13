Какой знак зодиака не должен сейчас идти к парикмахеру, косметологу, маникюрше: Глоба — все будет плохо

Астролог Тамара Глоба не рекомендовала Овнам сейчас посещать косметологов, парикмахеров и специалистов по маникюру. Ведь им не удастся воплотить ваши мечты в реальность: все выйдет плохо и разочарование неизбежно.

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Лучше сейчас отдохнуть, заняться любимым делом, почитать книгу, посмотреть приятный фильм и так далее.

Также важно в настоящий момент максимально оградить себя от людей, которые вызывают у вас не самые приятные эмоции.

Источник: rsute.ru.