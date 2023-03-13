Поездка, знакомство и любовная история: этот знак зодиака будет на вершине блаженства – Володина

Астролог Василиса Володина предрекла успех и счастье Львам. Представителям данной зодиакальной системы суждено начать жизнь с чистого листа. И этот новый путь будет великолепным.

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Львам предстоит интересная поездка, смена обстановки даст возможность расслабиться и восстановить силы. Вероятны интересные знакомства, которые могут иметь романтическое продолжение.

Львы могут смело браться за любые дела, все им будет по плечу. Творческий подход поможет им довести до идеального состояния начатое.

Источник: rsute.ru.