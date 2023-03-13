Тамара Глоба назвала тех, кого обойдут все беды и горести в марте — тройка счастливчиков

Тамара Глоба в свежем прогнозе на март назвала три знака зодиака, которых обойдут все беды и горести в марте. Эти везунчики окажутся под защитой Вселенной, она станет их попечительницей.
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Март будет наполнен интересными событиями для Овнов. Этот знак зодиака с легкостью справится с любыми сложностями. Все будет даваться им легко. Именно третья декада месяца принесет рожденным под этим созвездием личный успех и возможность улучить свое материальное состояние за счет дополнительного заработка. Для Овнов март — это время любви. Они не только сумеют пополнить свои счета финансовыми вложениями, но даже задумаются о покупке недвижимости.
Тельцы могут рассчитывать на значительные перемены в марте. Сюда относятся не только карьерные перестановки, возможность заработать, но и любовные отношения. Все свои дела Тельцы реализуют с огромным успехом. Март для представителей этого созвездия — отличное время для построения новых планов. Кроме того, Тельцов ждет судьбоносная встреча. Многие представители знака сумеют найти свою вторую половинку.
Близнецы будут активно строить карьеру в марте. Новые планы, идеи захлестнут их с головой. На первый план выйдет коллективная работа. Представителей этого созвездия ждет новая любовь. Вселенная поддержит Близнецов в любых начинаниях. Главное — не останавливаться на достигнутом. Звезды советуют им беречь здоровье. Любые проблемы отступят в конце месяца. Из окружения могут уйти верные друзья.
По материалам YouTube-канала Тамары Глобы