Тамара Глоба назвала тех, кого обойдут все беды и горести в марте — тройка счастливчиков

Тамара Глоба в свежем прогнозе на март назвала три знака зодиака, которых обойдут все беды и горести в марте. Эти везунчики окажутся под защитой Вселенной, она станет их попечительницей.

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Март будет наполнен интересными событиями для Овнов. Этот знак зодиака с легкостью справится с любыми сложностями. Все будет даваться им легко. Именно третья декада месяца принесет рожденным под этим созвездием личный успех и возможность улучить свое материальное состояние за счет дополнительного заработка. Для Овнов март — это время любви. Они не только сумеют пополнить свои счета финансовыми вложениями, но даже задумаются о покупке недвижимости.