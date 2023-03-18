Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта для всех знаков зодиака

Сферу человеческих взаимоотношений продолжает лихорадить. На этой неделе скандалы могут возникать буквально на ровном месте. Так что меньше общаться с людьми и больше заниматься делами – правильное решение.

Зато для денег время достаточно удачное – нужно только не отмахиваться от благоприятных возможностей, которыми изобилует неделя.

Какие еще ситуации будут влиять на знаки Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Овен

Плюс недели – перед вами будет много разных возможностей, одна другой краше. Сложность недели – выбрать придется все-таки что-то одно.

Любовь

Овны в центре внимания противоположного пола. Если вы в свободном поиске – у вас богатый выбор. А вот если вы в отношениях, которые не собираетесь разрушать, не давайте поводов для ревности.

Финансы

Хорошая неделя для денег. Совет недели – если вы собираетесь принять какое-то радикальное решение, сначала все взвесьте, возможно, это неудачная идея.

Здоровье

Когда много возможностей, энергии тратится тоже много, и часто попусту. Ваша задача – включать время от времени энергосберегающий режим, чтобы не выгореть.

Телец

С отношениями у Тельцов все еще какая-то ерунда. Ни вы людей не понимаете, ни они вас. Чтобы избежать неприятностей в этой сфере, нужно предпочитать занятия, где вам не потребуется много контактировать с окружающими. Словом, сосредоточьтесь на работе, делах или, как вариант, учебе, где вы прекрасно справляетесь самостоятельно.

Близнецы

Близнецам на этой неделе лучше полагаться на себя и свои силы – слишком сильно влияние внешних факторов, и вас кто-то может серьезно подвести. Постарайтесь минимизировать риски, особенно остро этот вопрос встанет в конце недели. Пока для вас актуальна фраза «хочешь сделать что-то хорошо – сделай это сам».

Рак

Велика вероятность, что на этой неделе Ракам станет сложно совмещать дела, которые раньше прекрасно сочетались. Главное, не паниковать и не впадать в уныние. Позаботьтесь о себе, о своем физическом и эмоциональном комфорте. И увидите, как разрешить сложившуюся ситуацию. Неделя хороша для общения с детьми, творчества и финансов.

Лев

Неделя благоприятна для многого, и в первую очередь для работы, карьеры и денег. Однако без подводных камней не обошлось – вам будут уделать много внимания, и если вы займетесь самолюбованием, то упустите все, что можно упустить. Поэтому больше проводите времени в уединении. К тому же так вы не окажетесь в центре скандала или других неприятностей.

Дева

Девам на этой неделе следует меньше доверять окружающим, даже если это давние партнеры. Всякое может быть. Держите бразды правления в своих руках, так как вы можете не почувствовать, как теряете контроль над происходящим. В отношениях есть опасность возникновения любовного треугольника, этого желательно всеми силами избегать.

Весы

Весов может накрыть чувство, что все вокруг злые и агрессивные. И знаете, вы близки к истине. Поэтому совершенно не стоит заводить новые знакомства или заключать партнерские соглашения – время неудачное. Хорошо больше быть дома, заниматься творчеством, проводить время с детьми.

Скорпион

У Скорпионов начинается период перемен – в работе, любви или финансах. Это будет непросто, вам придется принять ряд решений, которые могут устраивать не всех. Не дайте сбить себя с верного пути. Перемены эти важны, и уже в ближайшем будущем вы почувствуете, как жизнь меняется к лучшему.