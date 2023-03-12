Фатально не везет: Тамара Глоба назвала два знака зодиака, у которых начнется «черная полоса»

Астролог Тамара Глоба, которая известна точностью своих прогнозов, сделала предостережение для двух знаков зодиака. У них впереди не самое приятное время, и Тамара Глоба дала совет, как подготовиться и пройти сложный период с минимальными потерями для себя.
С трудностями могут столкнуться Весы. Сложности ждут в отношениях с любимыми людьми и семьей. Чтобы избежать проблем, представителям знака нужно постараться найти золотую середину.
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Непростой период наступает и для Стрельцов. Причем, дома у представителей этого знака зодиака все будет хорошо, а вот за его пределами - не очень. Стрельцам предстоит найти общий язык с противниками, чтобы не стать буфером между «своими» и «чужими».
По материалам «Русского радио».