С 18 марта! Володина дала прогноз на следующие выходные - начнет все проясняться

Астролог Василиса Володина заявила, что на следующих выходных наступит легкий период, период обострения в целом утихнет.

«В выходные начинает проясняться туманность двух недель и связанные с ней ситуации. Меркурий в секстиле с Плутоном помогает узреть собственные вредные мысли, а затем, перейдя в Овен, искоренить их усилием воли», - заявила она.

Володина подчеркнула, что в пятницу тоже можно будет расслабиться. А до этого числа все будет в обостренном варианте.

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