Венера переходит в Тельца: Володина назвала день на следующей неделе, когда впервые станет легче

Астролог Василиса Володина заявила, что на следующей неделе нас ожидает напряженный период и длится он будет до пятницы, 17 марта. Потом впервые за несколько дней станет легче.

«В пятницу Венера переходит в приятный для себя знак Тельца. Шашку и коня можно оставить до лучших времен и обратиться к земному. Практикуем гедонизм всех мастей: красивая одежда, массажи, спа и непременно объятия любимых», - заявила она.

Володина призвала наслаждаться жизнью и постараться отстраниться от проблем.

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