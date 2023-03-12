Выход с 13 марта! Володина дала прогноз на новую неделю

Астролог Василиса Володина заявила, что на новой неделе, с 13 марта, нас ничего сверхъестественного ждать не будет. Продолжатся события прошлой недели, пока серьезных улучшений не будет.

«Сомнения, если имели место, никуда не денутся, но получат выход в мысленной и словесной форме», - заявила она.

Володина подчеркнула, что заниматься благотворительностью и творчеством будет по-прежнему полезно. А в важных решениях, по ее словам, опираться стоит не на ощущения, а на проверенные факты и логику.

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