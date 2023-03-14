Как снежный ком! Финалистка «Битвы экстрасенсов» назвала самые опасные дни апреля

7 апреля — Луна в Скорпионе

Под влиянием данного аспекта мы чрезмерно чувствительными и резкими в своих эмоциональных реакциях. Не удивляйтесь неожиданной склонности принимать все близко к сердцу. Не ждите искренности, аспект несет глубочайшую скрытность.

Люди могут быть слишком осторожными и недоверчивыми по отношению друг к другу. Данный аспект также связан с трансформацией и изменениями, поэтому многие будут испытывать многочисленные изменения в своей жизни, свалятся как снежный ком и, вероятней всего, принесут негативные переживания.

14 апреля — квадратура Венера – Сатурн

Аспект квадратуры между Венерой и Сатурном указывает на напряженные и сложные отношения между людьми, а также на трудности в области любви, финансов и ценностей. Когда Венера и Сатурн находятся под воздействием квадратуры, то могут возникнуть те или иные ограничения в любовных отношениях: Венера отвечает за любовь, романтику и отношения, а Сатурн — за ограничения, страхи и иногда одиночество.

Поэтому в этот период мы можем испытывать затруднения в установлении близких отношений, поскольку будем бояться ограничений или испытывать страх перед тем, что не сможем контролировать. Ожидаются также трудности в финансовой сфере, будьте готовы задержкам и препятствиям в заработках и денежных операциях. Сатурн — это планета требований и ограничений, поэтому люди могут быть очень критичными к себе и окружающим.

Этот аспект также может указывать на проблемы с низкой самооценкой. Люди могут чувствовать, что они не достойны любви, внимания и успеха, что может приводить к депрессии и тревоге.

20 апреля — квадратура Солнце – Плутон

Квадратура Солнце и Плутона представляет собой аспект двух планет в гороскопе, при котором они находятся на расстоянии 90 градусов друг от друга. Этот аспект может вызывать некоторые сложности и вызовы в жизни человека, которые связаны с проявлением власти и контроля.

Чрезмерное стремление к контролю сыграет с нами злую шутку, как и стремление к проявлению власти и даже подавлению других людей. Квадратура Солнца и Плутона может также указывать на сильное влияние прошлых событий и трансформаций на жизнь человека. Сложный опыт в прошлом, который повлиял на наши жизненные ценности, может вновь дать о себе знать неприятными переживаниями.

В целом, квадратура Солнце и Плутона может представлять собой вызов, который может быть использован как для личностного роста, так и для преодоления трудностей в жизни, но это требует осознания своих сильных и слабых сторон и поиск компромиссов.

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