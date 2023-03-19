Следите за здоровьем! Что будет 19 марта

Львы
Сегодня вашему здоровью потребуется профилактика, чтобы вы могли наслаждаться хорошим самочувствием. Следите за тем, чтобы не ввязываться в споры, иначе это приведет к психическому напряжению. В ваших интересах сдерживать себя, чтобы не испортить себе настроение.
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Весы
Остерегайтесь сегодня кашля и простуды, так как вы подвержены риску заболеть. В холода следует закутаться и избегать чрезмерно охлажденных напитков. Проблемы, беспокоящие вас сегодня, будут незначительными, но требуют внимания.
Стрельцы
Убедитесь, что вы не берете на себя слишком много. Чтобы сохранить позитивный взгляд на жизнь, вам следует иметь возможность полноценно отдыхать.