Следите за здоровьем! Что будет 19 марта

Весы

Остерегайтесь сегодня кашля и простуды, так как вы подвержены риску заболеть. В холода следует закутаться и избегать чрезмерно охлажденных напитков. Проблемы, беспокоящие вас сегодня, будут незначительными, но требуют внимания.

Стрельцы

Убедитесь, что вы не берете на себя слишком много. Чтобы сохранить позитивный взгляд на жизнь, вам следует иметь возможность полноценно отдыхать.