Осторожно с деньгами - могут кинуть! 18 марта опасности ждут трех знаков зодиака

Девы

Сегодня вы осознаете, что должны быть осторожны в денежных делах, и начнете концентрироваться на том, чтобы откладывать деньги на будущее. Если сегодня к вам неожиданно пришли деньги, немедленно положите их в банк и не тратьте.

Козероги

Сегодня вам следует опасаться тех, кто хочет заключить с вами партнерство или сделку. Тщательно обдумайте любое предложение, прежде чем подписывать какие-либо документы. Убедитесь, что вы хорошо знаете своего будущего партнера и осведомлены о его прошлых финансовых делах и выборе. Сегодня не доверяйте никому слепо, когда дело касается финансовых вопросов.