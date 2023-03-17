Противоречия и вспышки: неприятности будут у трех знаков зодиака 17 марта

Тельцы

В это время усиливаются интимные чувства между вами и вашим партнером. Либо вы, либо ваш партнер хотите более глубоких и содержательных отношений. Обязательно поговорите друг с другом о своих чувствах. Будьте открыты для того, чтобы сегодня ваши отношения вышли на новый уровень.

Раки

Сегодня вам следует сосредоточить внимание на том, чего вы хотите от своих отношений. Донесите свои желания до партнера и пожинайте плоды продуктивной беседы! Сейчас вам хочется побыть наедине с партнером, просто расслабиться в объятиях друг друга. Если вы все еще ищете любовь, то вам следует держать глаза открытыми. Вы можете обнаружить, что тот, кто вам нужен, был рядом с вами все это время.

Стрельцы

Должно рассеяться недавнее напряжение в отношениях, вызванное влиянием внешних факторов. Найдите время, чтобы все обсудить и четко сформулировать свои желания, чтобы избежать ненужных недоразумений. Вы будете восприимчивы друг к другу, что приведет к росту гармонии и взаимопонимания между вами и придаст вашим отношениям новую глубину и смысл.

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