15 марта! Три знака зодиака, которых ждет невероятная удача

Львы

Любопытство к группе или клубу людей, которые разделяют ваши интересы, может возрасти. Если вы присоединитесь к ним, то сразу же обзаведетесь друзьями и единомышленниками. Кроме того, в разговоре может прозвучать идея, которая потрясет вас до глубины души. Вы пожалеете, что не додумались до нее сами, но, по крайней мере, вы сможете действовать в соответствии с ней.

Раки

Положение Урана относительно вашего знака говорит о том, что вы можете почувствовать себя более комфортно, занимаясь новыми для себя видами деятельности и общаясь с новыми людьми. Вы и новый знакомый можете прекрасно дополнять друг друга, ценить особые качества и ценности друг друга.

Водолеи

Жгучая смесь энергий говорит о том, что вас тянет к светским развлечения и возможности пообщаться. Общественные мероприятия могут принести вам удовлетворение и совпасть со встречами, которые откроют для вас новые двери. Кто-то из ваших знакомых может попросить вас о сотрудничестве в разработке какого-то плана или проекта. Но не исключен и роман, который может перерасти в настоящее любовное приключение.

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