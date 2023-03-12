С 11 марта! Володина предрекла серьезные проблемы в личной жизни одному знаку зодиака - осторожно!

Астролог Василиса Володина заявила, что у Стрельцов в марте будут сложности в личной жизни. По ее словам, партнер представителей этого созвездия проявит крайнюю несговорчивость и это усугубит отношения.

«Могут быть также профессиональные сложности вашей супруги или супруга. Основных событий ожидаем здесь с 11 по 20 марта», - заявила она.

Сложности у Стрельцов будут и на работе. Партнеры тоже могут повести себя категорично, это негативно отразится на ситуации в целом.

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