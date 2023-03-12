Какой знак в пух и прах разругается с начальством – Глоба: но им же повезет в любви

Львам светят серьезные разногласия с начальством и коллегами, если они не смогут унять свой горячий характер. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Астролог посоветовала отстаивать на работе свои взгляды и интересы, иначе не добиться нужного результата.

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Несмотря на то, что в трудовом коллективе будут разногласия, Львам повезет в любви. Не исключены запоминающиеся и яркие романтические свидания.

В скором времени родственники Львов потребуют особого внимания, лучше проявить терпение. Тогда удастся все уладить хорошим способом.

Источник: rsute.ru.