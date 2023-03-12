Неземная любовь и ссора с родней: какой знак утонет в собственных чувствах – Глоба

Астролог Тамара Глоба предостерегла Овнов от неожиданных поворотов судьбы. Не исключено, что им предстоит серьезная ссора с родней.

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Очень важно сейчас представителям знака сохранять спокойствие и душевное равновесие. Только в этом случае они смогут избежать нервных срывов и беды.

Вместе с тем Овны могут испытать сильнейшие романтические чувства, любовь и волшебный душеный полет в небеса.

Глоба предупредила, что стоит рассчитывать только на свои силы, так как чужие вмешательства дадут негативный результат.

Источник: rsute.ru.