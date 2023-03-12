Здоровье и деньги! Глоба назвала главного счастливчика марта - поток везения

Астролог Тамара Глоба заявила, что в марте Тельцам будет очень вести практически во всех вопросах. По ее словам, у представителей этого знака зодиака наступит поток везения.

«Тельцов ждет новая судьбоносная встреча, знакомство, которое изменит их жизнь», - заявила она.

Глоба также подчеркнула, что представители созвездия встретят авторитетного человека, который поможет им реализовать планы и мечты. Март - лучший для этого месяц.

Все будет хорошо и со здоровьем.

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