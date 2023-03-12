Комплименты, деньги и внимание мужчин: женщины какого знака станут магнитом для счастья

Женщины, рожденные под знаком Тельца, на неделе с 13 по 19 марта станут теми, кому будет везти во всех сферах жизни. Астрологи при этому рекомендуют максимально уделить внимание своему самочувствию и поиску гармонии с собой.

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Пойманное благотворное состояние поможет найти пути повышения дохода, налаживания отношений и поиска своей миссии. Астрологи также рекомендуют Тельцам обратить внимание на свой внешний вид.

На этой неделе Тельцам важно наряжаться чаще обычного. Комплименты и повышенная самооценка им будут гарантированы.

Источник: rsute.ru.