Придется отдуваться за прошлое: таролог сделала важное предсказание на конец недели

Стало известно, почему знакам придется несладко в конце недели с шестого по 12 марта.

Оказалось, в воскресенье по карточному раскладу не стоит ждать чудес. День обещает быть скучным и серым. И этому есть объяснение.

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Дело в том, что большинству придется «отчитываться» за веселье и соблазны предыдущего дня.