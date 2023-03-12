Придется отдуваться за прошлое: таролог сделала важное предсказание на конец недели

Стало известно, почему знакам придется несладко в конце недели с шестого по 12 марта.
Оказалось, в воскресенье по карточному раскладу не стоит ждать чудес. День обещает быть скучным и серым. И этому есть объяснение.
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Дело в том, что большинству придется «отчитываться» за веселье и соблазны предыдущего дня.
«Мы, грубо говоря, будет болеть с похмелья в прямом смысле или с эмоционального или информационного. В воскресенье мало, кто увидит прелести дня и всех красок», – поделилась таролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее таролог поделилась предсказанием, согласно которому перед всеми знаками встанут искушения.