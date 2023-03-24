Кто из знаков зодиака самый талантливый

Актер Юрий Чурсин – представитель одного из самых талантливых знаков зодиака. Фото:

Актер Юрий Чурсин – представитель одного из самых талантливых знаков зодиака. Фото: кадр из сериала «Фантом»

Список самых одаренных представителей зодиакальных созвездий огласила таролог Галина Янко.

Никто не знает, по какому принципу между людьми распределяются таланты. Кто-то действительно ослепительно одаренный буквально во всем, а кто-то практически всю жизнь ищет себя, не зная, какими способностями его одарил Бог. Возможно, наличие таланта зависит и от распределения звезд?

Среди каких знаков зодиака рождается больше всего талантливых людей? Ответ на этот вопрос знает таролог Галина Янко.

Близнецы

Предприимчивых и любознательных Близнецов природа значительно наделали талантом. Из них получаются успешные первооткрыватели, ученые. Люди, способные дать этому миру нечто новое.

Все благодаря тому, что Близнецы обладают пытливым умом и переменчивой натурой - быстро подстраиваться под новые обстоятельства.

Водолеи

Водолеи – в них живет сумасшедшинка, это настоящие генераторы идей. Вокруг них всегда все кипит, бурлит. Они привносят в свою жизнь и жизни окружающих новые идеи. Все потому, что Водолеи видят мир по-другому, чем с нами и делятся.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Рыбы

Прекрасные творцы. Они создают шикарные картины, потрясающую музыку, ни с чем не сравнимые фильмы. Рыбы пришли в наш мир, чтобы дарить нам красоту.

 Галина Янко. Фото: личный архив 

Подробнее о прогнозах Галины можно прочесть на ее странице во в Контакте. 

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