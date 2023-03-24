Кто из знаков зодиака самый талантливый

Никто не знает, по какому принципу между людьми распределяются таланты. Кто-то действительно ослепительно одаренный буквально во всем, а кто-то практически всю жизнь ищет себя, не зная, какими способностями его одарил Бог. Возможно, наличие таланта зависит и от распределения звезд?
Среди каких знаков зодиака рождается больше всего талантливых людей? Ответ на этот вопрос знает таролог Галина Янко.
Близнецы
Предприимчивых и любознательных Близнецов природа значительно наделали талантом. Из них получаются успешные первооткрыватели, ученые. Люди, способные дать этому миру нечто новое.
Все благодаря тому, что Близнецы обладают пытливым умом и переменчивой натурой - быстро подстраиваться под новые обстоятельства.
Водолеи
Водолеи – в них живет сумасшедшинка, это настоящие генераторы идей. Вокруг них всегда все кипит, бурлит. Они привносят в свою жизнь и жизни окружающих новые идеи. Все потому, что Водолеи видят мир по-другому, чем с нами и делятся.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Рыбы
Прекрасные творцы. Они создают шикарные картины, потрясающую музыку, ни с чем не сравнимые фильмы. Рыбы пришли в наш мир, чтобы дарить нам красоту.
Галина Янко. Фото: личный архив
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