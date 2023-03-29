Три знака зодиака, которые в любой момент воткнут вам нож в спину

Федор Достоевский говорил: каждый из нас предан кому-то или кем-то. А кто из знаков зодиака более всего склонен к предательству и в любой момент воткнет вам нож в спину?
Таролог Галина Янко назвала три знака зодиака, которых стоит опасаться.
Близнецы
Нет более ненадежных товарищей, чем Близнецы. Они могут в любой момент воткнуть нож в спину, просто потому что в этот момент времени им это выгодно.
Такой поступок редко тянет на предательство, скорее, мелкая подстава, но в любом случае за свой проступок Близнец никогда не попросит прощения.
Рак
По своей натуре Раки не подлые. Они открытые и честные, но из-за того, что очень подвержены чувствам, этот знак зодиака ненадежен. Сегодня вы можете лежать на песке, уютно устроившись на плече Рака, и смотреть на звезды, а завтра он с вами даже не поздоровается.
Почему? Вы его обидели. Гадайте не гадайте чем и когда, но отношения уже не вернуть.
Рыбы
Самые знатные приспособленцы, которые не поступятся ничем ради собственной выгоды. Если Близнецы предают по мелочам, то Рыбы играют по-крупному.
Благодаря тому, что представители этого знака зодиака склонны сопереживать, им хочется открыться.
Но, упаси господь, нажить врага в лице Рыб. Все ваше грязное белье выползет наружу в самом неприглядном виде и в самый неподходящий момент.
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Галина Янко. Фото: личный архив
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