Три знака зодиака, которые в любой момент воткнут вам нож в спину

Федор Достоевский говорил: каждый из нас предан кому-то или кем-то. А кто из знаков зодиака более всего склонен к предательству и в любой момент воткнет вам нож в спину?

Таролог Галина Янко назвала три знака зодиака, которых стоит опасаться.

Близнецы

Нет более ненадежных товарищей, чем Близнецы. Они могут в любой момент воткнуть нож в спину, просто потому что в этот момент времени им это выгодно.

Такой поступок редко тянет на предательство, скорее, мелкая подстава, но в любом случае за свой проступок Близнец никогда не попросит прощения.