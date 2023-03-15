Кто из знаков зодиака может работать 24 часа в сутки

Существует такая шутка: «Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза так и не стала». Однако не все люди понимают эту цитату и продолжают трудиться практически круглые сутки, напрочь забывая об отдыхе.

Представители каких знаков зодиака встречаются среди трудоголиков чаще всего? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.

Дева

Девы очень привязаны к деньгам. Они могут отказывать себе в отгулах, выходных и даже отпуске многие годы подряд, если нуждаются в дополнительном финансовом стимулировании.

Если Дева будет получать должную награду, она будет работать усердно и много. Уничтожить в представителе этого знака зодиака желание много работать очень просто, достаточно снизить зарплату.

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