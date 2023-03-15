Кто из знаков зодиака может работать 24 часа в сутки

Существует такая шутка: «Лошадь работала больше всех, но председателем колхоза так и не стала». Однако не все люди понимают эту цитату и продолжают трудиться практически круглые сутки, напрочь забывая об отдыхе.
Представители каких знаков зодиака встречаются среди трудоголиков чаще всего? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответила таролог Галина Янко.
Дева
Девы очень привязаны к деньгам. Они могут отказывать себе в отгулах, выходных и даже отпуске многие годы подряд, если нуждаются в дополнительном финансовом стимулировании.
Если Дева будет получать должную награду, она будет работать усердно и много. Уничтожить в представителе этого знака зодиака желание много работать очень просто, достаточно снизить зарплату.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Скорпион
Скорпионы - очень хорошие исполнители. Они могут работать много и усердно, если их правильно и мягко направлять.
При этом трудолюбие Скорпионов кардинально отличается от трудолюбия Дев и Козерогов, потому что много работая, они не забывают и качественно отдыхать.
Галина Янко. Фото: личный архив
Козерог
Если у Козерога появилась цель, то он упрется рогом в землю и добьется своего. В стремлении получить желаемое представители этого знака зодиака не боятся трудностей и даже лишений.
Таких людей выгодно назначать на высокие руководящие посты, потому поставленная задача всегда будет выполнена. Даже если Козероги не смогут замотивировать коллектив, они взвалят все на свои плечи и вывезут.
Подробнее о прогнозах Галины Янко можно прочесть на ее странице в Контакте.