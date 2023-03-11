Глоба назвала тех, кто сорвет денежный куш в середине марта - богатеют день ото дня

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом на март, назвав знаки зодиака, которые войдут в зону материального довольства в середине месяца.

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Полоса удачи наступит в жизни Тельцов. Их ждут важные встречи и дела, благодаря которым этот знак зодиака сумеет сохранить финансовое положение на месяцы вперед.

Деньги посыпятся на Дев. У них есть шанс разбогатеть. Этот знак зодиака окажется в фаворе. Прибыль будет поступать из самых неожиданных источников.