«Дьявол – здесь соблазн расслабиться»: расклад таро на 12 марта

Эксперт по карточным раскладам рассказала, что всем знакам ждать от 12 марта.
Таролог отметила, что в воскресенье многих ждут искушения и соблазны. И об этом говорит карта «Дьявол».
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«Дьявол – здесь соблазн расслабиться, соблазн получить удовольствие телесное, когда хочется расслабиться головой и отпустить все на волю случая, поддаться искушениям со стороны противоположного пола», – рассказала Наталья Кувыкина.
При этом другая выпавшая из колоды карта напомнила о выборе между семейным долгом и эгоистичными желаниями.
«Здесь придется разделиться надвое и понять, на чьей вы стороне – на темной или на светлой. Выбираете вы себя или выбираете семью, помощь партнеру, заботу о своих родителях, либо вы уходите в загул и в полный отрыв», – добавила таролог в беседе с vnimanie.pro.