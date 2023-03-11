«Дьявол – здесь соблазн расслабиться»: расклад таро на 12 марта

Эксперт по карточным раскладам рассказала, что всем знакам ждать от 12 марта.

Таролог отметила, что в воскресенье многих ждут искушения и соблазны. И об этом говорит карта «Дьявол».

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