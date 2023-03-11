Идет белая полоса! Кто он - абсолютный везунчик среди всех на неделе с 13 по 19 марта

Главными везунчиками на неделе с 13 по 19 марта станут Весы. Удача наконец-то улыбнется этому знаку зодиака. Если для большинства этот период станет своего рода сложным, то им опасаться нечего. Вселенная позаботится о том, чтобы любое дело давалось им легко, а препятствии были отброшены.
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«Вас стоит поздравить: неделя ожидается удачная. Правда, энергии будет чуть меньше, чем прежде, но это даже к лучшему - раньше-то ее было с избытком. Сейчас вы сможете действовать достаточно динамично, но при этом планомерно, что позволяет рассчитывать на успех», - добавили астрологи.
В пятницу, 17 марта, хозяйка знака Весов - Венера войдет в знак Тельца, одну из своих обителей, что сулит представителям этого зодиакального круга прекрасные выходные.
По материалам 7days