Идет белая полоса! Кто он - абсолютный везунчик среди всех на неделе с 13 по 19 марта

Главными везунчиками на неделе с 13 по 19 марта станут Весы. Удача наконец-то улыбнется этому знаку зодиака. Если для большинства этот период станет своего рода сложным, то им опасаться нечего. Вселенная позаботится о том, чтобы любое дело давалось им легко, а препятствии были отброшены.

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