Повезет по-крупному: Тамара Глоба назвала представителей знаков зодиака, для которых март станет счастливым месяцем

Известный астролог Тамара Глоба дала прогноз на ближайшие выходные марта — 11 и 12 число. Если верить звездам и расположению планет, для представителей некоторых знаков зодиака эти дни будут особенно счастливыми.

Удача в личных делах ждет Овнов. Для достижения своих целей им необходимо опираться на коллектив и помощь других людей.

У Раков будут успешными интеллектуальная и творческая деятельность. В этот период предстоят важные встречи с друзьями и любимыми людьми.

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