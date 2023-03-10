Деньги будут падать с неба: Глоба назвала представителей знака зодиака, которые получат крупную прибыль в середине марта

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Для кого астролог Тамара Глоба сделала благоприятный прогноз.

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз для представителей разных знаков зодиака на наступающую вторую декаду марта, которая начнется с 11 числа этого месяца.

Удача в этот период будет сопутствовать земным знакам зодиака. Особенно, как предрекает Тамара Глоба, повезет Тельцам. Они будут заниматься важными встречами и делами, благодаря которым их успех в финансах сохранится надолго.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Деньги буквально будут сыпаться с небес на Дев. Им тут же захочется потратить их на одежду, косметику, дом. Не забудут представители этого знака зодиака и о близких, приобретут подарки.

Успехи в карьере будут сопутствовать Козерогам. Звезды обещают важные и интересные встречи. Благоприятное время для подписания договоров.

По материалам «Русского радио»

Читайте также