Кто из знаков зодиака больше всего склонен к алкоголизму

Эти люди ищут истину в вине. И если в стихотворении Александра Блока «Незнакомка» это словосочетание звучит красиво, то в жизни все гораздо прозаичнее. Алкоголь разрушает судьбу человека.

А кто из знаков зодиака более всего подвержен влиянию зеленого змия? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.

Овен

Овны очень вспыльчивы, а алкоголь делает их агрессивными. Поэтому пить в компании представителей этого знака зодиака может быть опасно для здоровья и внешнего вида.

При этом знак зодиака - особенно мужчины - отличается сверхвыносливостью. То есть эти люди могут выпить очень много. На каком тосте у конкретного Овна проснется агрессия, предсказать не сможет никто.