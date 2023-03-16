Кто из знаков зодиака больше всего склонен к алкоголизму

Для некоторых знаков зодиака истина в вине. Фото:

 Для некоторых знаков зодиака истина в вине. Фото: Global Look Press 

Свой прогноз Teleprogramma.pro представляет таролог Саона.

Эти люди ищут истину в вине. И если в стихотворении Александра Блока «Незнакомка» это словосочетание звучит красиво, то в жизни все гораздо прозаичнее. Алкоголь разрушает судьбу человека.

А кто из знаков зодиака более всего подвержен влиянию зеленого змия? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.

Овен

Овны очень вспыльчивы, а алкоголь делает их агрессивными. Поэтому пить в компании представителей этого знака зодиака может быть опасно для здоровья и внешнего вида.

При этом знак зодиака - особенно мужчины - отличается сверхвыносливостью. То есть эти люди могут выпить очень много. На каком тосте у конкретного Овна проснется агрессия, предсказать не сможет никто.

Телец

Тельцы склону к малодушию и жалости к себе. Они могут опуститься до зависти, сравнения себя с другими и прийти к выводу, что не так удачливы и успешны, как кто-то другой. Это не здоровая зависть, которая мотивирует стать лучше, а черная, когда Тельцы ищут оправдания, обвиняя других.

В их неудачливой жизни виноваты родители, супруг/супруга, дети, воспитатель в детском саду и т.д. Горе они топят на дне стакана.  

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

 

Саона. Фото: личный архив  

Стрелец

Стрельцы пьют, потому что получают удовольствие от процесса. Алкоголь им нужен, чтобы раскрепоститься и повеселиться. В подпитии Стрельцы - душа компании.

Мужчины становятся дамскими угодниками, а женщины вызывают восхищение у противоположного пола. Сходить на вечеринку со Стрельцом  - как побывать в Вегасе.

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