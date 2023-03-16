Кто из знаков зодиака больше всего склонен к алкоголизму

Эти люди ищут истину в вине. И если в стихотворении Александра Блока «Незнакомка» это словосочетание звучит красиво, то в жизни все гораздо прозаичнее. Алкоголь разрушает судьбу человека.
А кто из знаков зодиака более всего подвержен влиянию зеленого змия? На этот вопрос Teleprogramma.pro отвечает таролог Саона.
Овен
Овны очень вспыльчивы, а алкоголь делает их агрессивными. Поэтому пить в компании представителей этого знака зодиака может быть опасно для здоровья и внешнего вида.
При этом знак зодиака - особенно мужчины - отличается сверхвыносливостью. То есть эти люди могут выпить очень много. На каком тосте у конкретного Овна проснется агрессия, предсказать не сможет никто.
Телец
Тельцы склону к малодушию и жалости к себе. Они могут опуститься до зависти, сравнения себя с другими и прийти к выводу, что не так удачливы и успешны, как кто-то другой. Это не здоровая зависть, которая мотивирует стать лучше, а черная, когда Тельцы ищут оправдания, обвиняя других.
В их неудачливой жизни виноваты родители, супруг/супруга, дети, воспитатель в детском саду и т.д. Горе они топят на дне стакана.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Саона. Фото: личный архив
Стрелец
Стрельцы пьют, потому что получают удовольствие от процесса. Алкоголь им нужен, чтобы раскрепоститься и повеселиться. В подпитии Стрельцы - душа компании.
Мужчины становятся дамскими угодниками, а женщины вызывают восхищение у противоположного пола. Сходить на вечеринку со Стрельцом - как побывать в Вегасе.
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