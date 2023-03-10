«Принимаем судьбоносные решения»: таролог рассказала, чего ожидать от 10 марта

Карты

Карты. Фото: Global Look Press 

Эксперт по карточным раскладам Наталья Кувыкина поделилась важной информацией.

Стало известно, что таролог предсказывает на пятницу, 10 марта.

Оказалось, в этот день всем знакам карты предрекли кардинальные перемены в жизни. 

«Могут возникнуть ситуации, которые разделят неделю на до и после. Это момент, когда мы принимаем судьбоносные решения, которые накладывают отпечаток на всю нашу последующую жизнь», — отметила эксперт.

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«Здесь люди могут принять решение развестись или, наоборот, подать заявление в ЗАГС, зачать ребенка, уехать в другой город», — добавила таролог в беседе с vnimanie.pro.

«Счастье любит тишину, поэтому, принимая решения, взвешивайте все, полагайтесь только на себя, не ищите совета на стороне», — подытожила эксперт.

Напомним, ранее стало известно, какие знаки могут расслабиться и получать подарки судьбы в марте 2023 года.

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