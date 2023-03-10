Единственный знак зодиака, которому стоит избегать жестких конфликтов 10 марта

Астрологи назвали знак зодиака, который может нарваться на неприятности в пятницу, 10 марта. В этот день Тельцам лучше будет затаиться в норке. Поговорка: «Тише едешь, дальше будешь», — как нельзя кстати.

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Мобильный телефон на неделе может заряжаться просто оттого, что находится в руках у Тельцов. Их энергия будет бить через край. Главное — направить ее на созидание. Тогда можно будет добиться больших высот.

Единственным неблагоприятным днем станет пятница, очень велика опасность жестких конфликтов.

По материалам 7days