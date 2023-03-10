Искусительницы: женщины с этими именами сводят мужчин с ума — любовь у них в крови

Специалисты назвали женские имена, которые имеют магическое влияние на представителей сильного пола. Ведь недаром в старину считалось, что имена наделяют своих обладательниц особыми чертами характера и даже влияют на внешность.
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Мужчины так и тают рядом с Викторией. Это имя ассоциируется у них с победой. Такая особа наделена чувственностью, эмпатией, внутренней силой.
Мария знает как покорить того, кто ей нужен. Эта девушка обладает сразу несколькими качествами, которые нравятся ее кавалерам. Она умна, чувственна и отзывчива.
Наталью мужчины привыкли считать целеустремленной. В тоже время она мягкая, любящая и нежная. С такой женщиной всегда спокойно и комфортно. Она хранительница очага.
Такое напевное имя, как Валентина рисует в воображении мужчин образ романтичной особы. Эта женщина наделена умом и проницательностью, она заботлива и чистоплотна. Из таких получаются идеальные жены.
По материалам The Voice