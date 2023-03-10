Три знака зодиака, которые пройдут через портал изобилия: деньги и любовь уже через 2 дня

Эти три знака зодиака познают неземное блаженство: наконец-то Вселенная возьмет их под свое крыло. Удача будет литься, как из рога изобилия. Такой шанс выпадает далеко не всем.

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Юпитер и Хирон встретятся на одной линии, образуя волшебный портал изобилия всего на несколько дней. Важно проявить себя с 12 по 16 марта, чтобы запустить энергию лидерства.

Овны первыми почувствуют на себе благоприятное влияние Юпитера. Успех будет сопутствовать им в сфере денег и любви.

Если Телец пройдет через врата Золушки, то довольство не оставит его вплоть до лета 2023 года. За этот период рожденные под этим созвездием сумеют обеспечить себе материальный достаток на следующие 7 лет. Вот уж кому повезет сорвать денежный куш.