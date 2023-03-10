Фаворит Вселенной, который выстроит основу безбедной жизни до 2030 года — удача на 7 лет

Зодиакальным счастливчиком в марте станет Телец. Удача окажется на стороне этого баловня судьбы не только в период открытия «ворот Золушки» с 12 по 16 марта, но и будет сопутствовать ему вплоть до конца лета 2023 года.

Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».

Телец может рассчитывать на финансовый и любовный успех, начальство будет превозносить их таланты и умения.