Фаворит Вселенной, который выстроит основу безбедной жизни до 2030 года — удача на 7 лет

Фаворит Вселенной, который выстроит основу безбедной жизни до 2030 года - удача на 7 лет

Знак зодиака, который озолотится в марте. Фото: Global Look Press

Астрологи предвещают им длительный период везения.

Зодиакальным счастливчиком в марте станет Телец. Удача окажется на стороне этого баловня судьбы не только в период открытия «ворот Золушки» с 12 по 16 марта, но и будет сопутствовать ему вплоть до конца лета 2023 года.

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Телец может рассчитывать на финансовый и любовный успех, начальство будет превозносить их таланты и умения.

Перед Тельцами замаячат большие перспективы. Представители этого созвездия смогут выстроит надежную основу для безбедной жизни вплоть до 2030 года. А это значит, что все 7 лет этот знак зодиака будет купаться в деньгах и получать плоды своих трудов и вложений.

По материалам 7days

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