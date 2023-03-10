Единственный знак зодиака, для которого март станет судьбоносным во всех смыслах - Глоба

Тамара Глоба назвала знак зодиака, который в марте заживет по-новому. Все старое отойдет на второй план, уступив место судьбоносным переменам, которые коснутся личных взаимоотношений, сферы любви и конечно же, карьеры. Успешными в этом плане станут Тельцы. Уж кому-кому, а им Вселенная подготовила сюрпризы, которые станут приятными.
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Для этого знака зодиака первый весенний месяц станет временем больших перемен. Этот период принесет добрые отношения с друзьями и покровителями. Рожденные под этим созвездием строят планы на будущее и многое из этого удастся реализовать с огромным успехом.
Вторая половина марта ознаменуется личным успехом и признанием в коллективе. Тельцов ждет судьбоносная встреча, знакомства, которые изменят их жизнь, к примеру, одинокие представители знака найдут свою вторую половинку.
Март станет для них периодом больших возможностей - поездки, путешествия. Перед Тельцами стоят новые цели. Также расширятся возможности, связанные с карьерой. Кому-то даже придется делать выбор.
По материалам YouTube-канал Тамары Глоба