Отмечен везением! Глоба назвала абсолютного баловня судьбы в марте: деньги жгут карман

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на март, назвав знак зодиака, который разбогатеет в марте. Этот везунчик поцелован самой судьбой. Ему с легкостью удается воплощать в жизнь самые смелые мечты. Раки сумеют достичь больших высот. Удача идет по их следам.

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Для представителей этого созвездия первый месяц весны обещает стать успешным во всех смыслах. Март для них — период больших возможностей и судьбоносных встреч. Именно в поездках, находясь вдали от дома, Раки будут на высоте. Там они найдут дополнительные источники прибыли: материальное изобилие позволит им совершить крупную покупку. К примеру, приобрести квартиру или дом.