Володина назвала самый важный день в марте: можно переписать жизнь

Володина назвала самый важный день в марте: можно переписать жизнь

Василиса Володина. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!»

Астролог поделилась важным знанием.

Василиса Володина дала точный прогноз на март в своем YouTube-канале. Так, астролог назвала день, который станет самым важным за весь месяц.

Именно 21 марта наступит сакральный день равноденствия, когда Солнце войдет в Овен. На эту дату выпадает еще и новолуние. 

Каждая из этих астрологических вех несет энергию нового цикла. 

«Если вы очень хотите поменять свою жизнь в корне, целиком и полностью, обратите внимание на этот день. В эту дату действительно уместно концентрироваться на своих желаниях и думать о будущем. Это точка внутренней собранности», — заверила Василиса Володина.

Совет: в этот день, 21 марта необходимо визуализировать свои цели, тогда их будет проще достичь. 

«Конструируйте картину жизни, о которой вы мечтаете, загадывайте желания и продумывайте пути, по которым вы к ним пойдете», — добавила астролог.

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