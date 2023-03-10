Володина назвала самый важный день в марте: можно переписать жизнь

Василиса Володина дала точный прогноз на март в своем YouTube-канале. Так, астролог назвала день, который станет самым важным за весь месяц.

Именно 21 марта наступит сакральный день равноденствия, когда Солнце войдет в Овен. На эту дату выпадает еще и новолуние.

Каждая из этих астрологических вех несет энергию нового цикла.

«Если вы очень хотите поменять свою жизнь в корне, целиком и полностью, обратите внимание на этот день. В эту дату действительно уместно концентрироваться на своих желаниях и думать о будущем. Это точка внутренней собранности», — заверила Василиса Володина.

Совет: в этот день, 21 марта необходимо визуализировать свои цели, тогда их будет проще достичь.