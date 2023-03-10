Вселенная озолотит: три короля фортуны, которые будут купаться в деньгах - Глоба

Тамара Глоба поделилась свежим прогнозом, назвав три знака зодиака, которых с 9 марта ждет материальное изобилие. Денег будет много.

Из нищеты вырвутся Близнецы. Наступает их время. Успех придет в карьере и в творчестве. Они могут положиться на родных.

Девы углубятся в финансовые вопросы. У рожденных под этим созвездием получится добиться материальной независимости. Важно заручиться поддержкой успешных партнеров.

У Скорпионов начинается новый этап в жизни. Им стоить включить шестое чувство, чтобы не прозевать свои возможности. Вдали от дома они станут еще успешнее.

По материалам Telegram-канал «А теперь внимание», Telegram-канал «Русское радио»