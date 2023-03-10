Что-то назревает! Большой гороскоп на апрель для всех знаков зодиака

Овен (21 марта - 20 апреля)

Бывший захочет начать с вами все сначала, но не стоит бежать в объятия этого человека по первому зову. Такое поведение связано с тем, что этот человек чувствует себя одиноким и немного обиженным на то, как хорошо вы устроились после расставания. Заботьтесь о своем здоровье так же, как вы призываете близких вам людей заботиться о себе. Обратите внимание на то, что вы едите, что пьете, в какой обстановке проводите время; подумайте даже о косметических средствах, которыми пользуетесь.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Вы находите любое оправдание, чтобы избежать принятия решения по совместному вопросу. Это то, что вы откладывали долгое время, что на самом деле означает, что вы хорошо все обдумали. Настало время сделать осознанный выбор, опираясь как на свой интеллект, так и на интуицию. Ваша способность привлекать людей поспособствует судьбоносной встрече.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Вы и ваш близкий друг отдаляетесь друг от друга. Ваши потребности и интересы теперь различны, и вы начинаете чувствовать скуку, повторяя занятия, которыми когда-то наслаждались вместе. Если вы решили, что пришло время двигаться дальше, обязательно объясните это как можно более деликатным способом. Эти люди будут пытаться убедить вас остаться. Твердо придерживайтесь своих границ. Вы одиноки? Кто-то проявит интерес и захочет быть с вами.

Рак (22 июня - 23 июля)

Вам необходимо подпитывать свой разум. Независимо от вашего возраста, никогда не поздно научиться чему-то новому. Экспериментируя с новыми интересами и занятиями, вы откроете в себе способности, о которых даже не подозревали. Если для этого придется отказаться от старого образа жизни, то так тому и быть. Оставайтесь восприимчивыми к новой информации и новому опыту.

Лев (24 июля - 23 августа)

Что-то назревает, и вы это чувствуете. Это приведет к тому, что вам придется сделать выбор между головой и сердцем. Не торопитесь принимать это решение и обязательно тщательно обдумайте обе стороны. Вы полны решимости достичь особой цели, и вы никогда не обольщались, что это будет легко. Прежде чем вы достигнете цели, вам предстоит преодолеть препятствия, и вы готовы к ним.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Вы будете расстроены, узнав, что близкий друг или родственник переживает трудные времена. Если бы вы знали, с чем они столкнулись, вы бы поддержали их. Они не хотели никого беспокоить, поэтому решили пережить это в одиночку. Теперь вы знаете об этом, и вы сделаете все возможное, чтобы помочь. Возможно, вам придется пополнить свой набор навыков, чтобы быть рассмотренным в качестве кандидата на ту должность, о которой вы мечтаете.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Кто-то, с кем вы общаетесь, больше сосредоточен на том, чтобы заработать много денег, чем на построении здоровых отношений. Действительно ли это тот самый человек, с которым вы хотите установить более тесную связь? Вы одиноки? Возможно, будет хорошей идеей создать жизнь, которую вы хотите для себя, прежде чем приглашать в нее другого человека. Необходимо будет просмотреть всю бумажную работу и внимательно прочитать контракты, прежде чем соглашаться на важную деловую сделку.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Задача, которую вы сейчас решаете, окажется гораздо сложнее, чем ожидалось. Вас намеренно ввели в заблуждение относительно того, что необходимо сделать. Если бы вам рассказали полную картину, вы бы никогда не согласились на эту работу. Обратитесь за помощью и поделитесь важной информацией с теми, кто может вам помочь. Вы обладаете невероятной способностью решать проблемы, но не перемудрите.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Вы возлагаете большие надежды на достижение особой цели. Ваш энтузиазм по-прежнему высок, но если вы будете работать до изнеможения, это может негативно сказаться на вашем здоровье. Примите необходимость снизить планку. Одна вещь, которую вы можете сделать для защиты своего здоровья и благополучия, - это спланировать свой график так, чтобы регулярно делать перерывы. Возможно возобновление деловой сделки.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы не уверены в своих отношениях с кем-то. Это заставляет вас чувствовать себя в утомительной неопределенности. Если подумать, возможно, вы отдали в этих отношениях больше, чем получили. Если вы остались в ситуации, когда надеетесь получить сообщение или приглашение встретиться, спросите себя, кто кем управляет? Почему бы вам не ответить таким образом, чтобы заставить их ждать милости со своей стороны?

Водолей (21 января - 19 февраля)

Будьте честны с собой и делитесь своей правдой с другими. Это обеспечит открытость и искренность во всех отношениях. Откажитесь от отношений, которые не позволяют вам быть самим собой, поскольку вас такие связи нервируют. Вы притворяетесь тем, кем не являетесь. Искренность позволит вам воспарить духом. Позже может возникнуть путаница в организации поездок, но вы подозревали, что это произойдет.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Временами вам может казаться, что в вашей жизни чего-то не хватает. Были и разочарования, но не зацикливайтесь на них слишком долго. Не чувствуйте, что вы застряли в рутине и ничего не можете с этим поделать. Присоединитесь к группе, где собираются единомышленники, чтобы разделить хобби и интересы, которые им всем нравятся. Хорошо пройдет визит к старому другу. Отношения, которыми долгое время пренебрегали, могут начать расцветать.

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