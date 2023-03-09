Короли фортуны! Три знака зодиака, которые озолотятся в марте - сорвут солидный куш

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет богатство в марте. Звезды гарантируют им крупный денежный куш. Вселенная отплатит этим трудягам щедро в виде звонкой монеты в кошельке.
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Тельцы сумеют добиться многого, если заведут полезные связи. Им пригодится иметь за спиной надежный тыл - авторитетную персону, которая выведет их на новый уровень. Такие знакомства окажутся полезными, особенно в карьере. Звезды советуют этому знаку зодиака проявить свое дружелюбие. Судьбоносная встреча может произойти в любой момент. А затем и финансовый успех.
Мечтательные Рыбы захотят проявить себя в марте, показав свою самую сильную сторону. Руководство оценит их вклад в общее дело. Главное - не раскисать. Успех на службе принесет им крупный денежный куш в виде солидной премии.
На высоте окажутся Львы. Им повезет найти новый источник дохода. Так что деньги польются на этих везунчиков, как из рога изобилия. Повысить доход этот знак зодиака сможет и за счет своего хобби. Все свои интересы они с легкостью монетизируют.
По материалам sterlegrad