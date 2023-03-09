Лихорадит! Три знака зодиака, которые сорвут денежный куш в марте, - пророчество Глобы

Три знака зодиака озолотятся в марте, по версии Тамары Глобы. Их ждет карьерный рост, почет, личный успех, денежная прибыль. Главное - проявить смекалку и заслужить одобрение вышестоящего руководства. Вселенная поддержит трудолюбивых и предприимчивых.

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Свое материальное положение улучшат Овны. Им март сулит неплохие заработки, популярность и рост личного авторитета среди сослуживцев. Этот знак зодиака станет тем самым везунчиком, для которого откроются все двери. Звезды позволят им наполнить карманы деньгами. С любыми трудностями они справятся легко и играючи. Оставшись в победителях. Многие задумаются о покупке жилья.

Встать с колен смогут и Близнецы. В марте представители этого знака зодиака будут активно строить карьеру и планы на будущее. Уже в начале марта им понадобится поддержка близких и они ее получат. Успешной станет работа в коллективе. Труды принесут этому знаку зодиака необходимую отдачу в денежном эквиваленте.