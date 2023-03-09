Единственный знак зодиака, в чью жизнь в марте придет судьбоносная любовь — Глоба

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на март, назвав знак зодиака, которому посчастливится найти свою вторую половинку. Причем это знакомство обещает стать судьбоносным. Весь март пропитан любовью для Стрельцов. Одиноким купидон приготовил сюрприз — счастье свалится на них мощным потоком чувственности и страсти. А уж этот любвеобильный знак зодиака не растеряется. Ими завладеют эмоции.

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«Для Стрельцов март станет месяцем любви. Это период концентрации внимания на том, что связано с их личными отношениями», — добавила астролог.

Кстати, на службе и в вопросах карьеры все также складывается весьма удачно. Вселенная благоволит этим предприимчивым везунчикам. В материальном плане их ждет стабильность.